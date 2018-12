Man grist in kassa bij superette Versavel

VHS/CMW

17 december 2018

16u55 0 Ieper Een grote, onbekende man heeft zondagnamiddag een kassadiefstal gepleegd in de superette Versavel, langs de Meenseweg in Ieper. De dader vluchtte per fiets.

“Het gebeurde iets voor vier uur”, weet Marc Versavel, één van de zaakvoerders. “De man deed zich voor als een gewone klant en gedroeg zich onopvallend. Zijn bedoeling was echter duidelijk: hij had het gemunt op de kassa. De dader wachtte tot er niemand stond om af te rekenen en bood zich toen zelf aan met een kleinigheid. Toen de kassierster hem wisselgeld wilde geven en de kassa dus automatisch opensprong, griste hij vliegensvlug een voorraad bankbiljetten uit de lade. Daarna liep hij snel naar buiten. Enkele mensen zagen daar hoe hij op de vlucht ging met een fiets.” De kassierster, die helemaal niet voorbereid was op de diefstal, schrok zich te pletter maar bleef ongedeerd. Marc Versavel heeft nog geen idee hoeveel geld precies de dief kon meenemen. De politie is bezig met een doorgedreven onderzoek.

Ook al enkele inbraken bij Versavel

Voor de zaakvoerders van de gekende superette is het niet de eerste keer dat ze met criminaliteit te maken krijgen. In de zaak werd ook al enkele keren ingebroken. De grootste buit werd dik elf jaar geleden gemaakt, toen ’s nachts de complete voorraad sigaretten en Red Bull verdween, net als een computer, maaltijdcheques, waardepapieren en de inhoud van twee kassa’s. Er werd ook bijzonder veel schade aangericht. Zo werd een stevige poort geforceerd en binnen moesten ook heel wat deuren er aan geloven. Bij Versavel werd na die roof geïnvesteerd in een betere beveiliging.