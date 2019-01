Man gaat tot tweemaal toe uit de bocht tegen partner Christophe Maertens

24 januari 2019

14u10 0 Ieper “Die man moet zich aanpassen aan onze maatschappij”. Dat zei op de rechtbank van Ieper de raadsman van W.K. (36), een Irakees uit Kortrijk. Die staat terecht voor feiten van geweld tegen zijn partner in onze regio.

De openbare aanklager sprak van twee verschillende accidenten. Het koppel begon in 2015 een relatie en ging samenwonen. Op een bepaald moment was er slaande ruzie en deelde de vrouw in de klappen. Desalniettemin trad het paar een maand later in het huwelijk. Het liep een tweede keer uit de hand en dat was er voor de vrouw teveel aan. Ze ging weg, maar de twee bleven wel vrienden. De beklaagde vraagt een milde toepassing van de strafwet. De openbare aanklager merkte op dat de feiten toch niet min waren. Zo kreeg het slachtoffer een slag in het gezicht, waarbij haar trommelvlies scheurde. Ook probeerde de beklaagde de vrouw te wurgen en uitte hij bedreigingen. Voor dat laatste wordt hij echter niet vervolgd. Vonnis op 28 februari.