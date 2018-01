Man die personeel parket gijzelde vrij onder voorwaarden 20 januari 2018

02u45 0

De raadkamer in Ieper heeft een 50-jarige man uit Poperinge vrijgelaten onder voorwaarden. De man zat in de cel omdat hij vorig jaar op 24 november in de nasleep van zijn echtscheiding het politieparket in Ieper binnenviel. Hij wilde er zijn ex-echtgenote spreken, de vrouw werkt daar als bediende. Toen R.V. haar niet te spreken kreeg, haalde hij een luchtdrukwapen boven en bedreigde daarmee de medewerkers van het politieparket. De Poperingenaar liet zich ook niet zonder slag of stoot inrekenen. De man wordt daardoor niet alleen verdacht van bedreigingen, maar ook van weerspannigheid. Het onderzoek is nog niet afgerond. (VHS)