Man betaalde 37 taxiritjes niet 02u48 0 Ieper Steeds vaker worden taxichauffeurs geconfronteerd met zogenaamde 'flessentrekkers': klanten die nadien weigeren om hun taxiritje te betalen. Dat bleek gisteren uit twee zaken voor de strafrechter in Brugge.

Een 35-jarige man, oorspronkelijk uit het Ieperse, maakt er een sport van om taxichauffeurs uit de ruime regio op te lichten. Jan B. neemt om de haverklap een taxi en verre ritjes, maar betaalt de chauffeurs nooit.





Hij lichtte eerder al 26 taxichauffeurs op en stond gisteren terecht voor 6 nieuwe feiten. Zo nam hij op 19 juli vorig jaar de taxi van Oostende naar Wetteren maar kon hij het bedrag van 152 euro niet betalen. "Hij maakte de chauffeur wijs dat zijn portefeuille in zijn jas stak die net gestolen werd. Hij liet een kopie nemen van zijn identiteitskaart en beloofde het geld over te schrijven, maar deed dat nooit. We eisen 252 euro schade vergoeding van hem", sprak de advocaat van Taxi Sam uit Ninove, de enige die zich nog de moeite getroostte om naar de rechtbank te komen.





Tot 3 maanden cel

Sindsdien heeft B. alweer minstens 5 taxichauffeurs bedrogen. De man sloeg in totaal dus zeker al 37 keren toe. Bovendien laat hij zich heel moeilijk vangen door de politie doordat hij om de haverklap verhuist. Hij woonde tot voor kort in Oostende. Maar de man blijkt alweer verhuisd. Waar hij nu verblijft, is niet duidelijk. De maximumstraf voor flessentrekkerij is 3 maanden cel, maar omdat de man al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten wordt dat verdubbeld tot 6 maanden cel.





Epilepsie

In een tweede zaak riskeert een 34-jarige vrouw met de Franse nationaliteit uit Nieuwpoort ook 6 maanden omdat ze op 6 december 2016 een taxi weigerde te betalen.





Die dag nam Lydie R. een taxi vanuit Nieuwpoort naar Oostende, via Roeselare. Bij aankomst weigerde ze echter het bedrag van 295 euro op te hoesten. "Ik herinner me door m'n epilepsie niets meer", verklaarde de vrouw aan de politie. Gisterenmorgen gaf ze de feiten uiteindelijk wel toe in de rechtbank. "Ik had gewoon niet genoeg geld bij me", vertelde ze. In het verleden liep R. al een resem veroordelingen op, onder meer voor oplichting en afzetterij. (SDVO/JHM)