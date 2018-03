Man achter de schermen Piet Candeel ontvangt cultuurprijs 20 maart 2018

02u42 0

De stad Ieper heeft de trofee voor cultuurverdienste 2017 uitgereikt aan Piet Candeel. Volgens de jury is Candeel een stille werker achter de schermen van veel verenigingen en groepen. Piet maakt klankbandjes voor toneelverenigingen en opnames van muziekgroepjes, koren, solomuzikanten of musicals. "Het merkwaardige is dat Piet dat allemaal gratis doet", aldus Piet Lesage, die met toneelvereniging Corneelkring Brielen de man voordroeg voor de prijs. De trofee is een keramisch sculptuur van Veerle Decapmaker, leerkracht aan de Academie Ieper.





(CMW)