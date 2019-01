Man (29) die dit weekend zijn buurvrouw doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, vrijgelaten onder voorwaarden Doodrijder had gedronken, parket onderzoekt ook of hij onder invloed was van drugs Hans Verbeke

07 januari 2019

13u03 1 Ieper De onderzoeksrechter in Ieper heeft onder strenge voorwaarden een 29-jarige man uit Zonnebeke vrijgelaten die zaterdagavond laat in z’n eigen straat zijn 71-jarige buurvrouw aanreed. De vrouw overleefde het ongeval niet. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf maar werd kort nadien gevat. Hij was onder invloed van alcohol. Bloedonderzoek moet duidelijk maken of hij ook drugs had gebruikt.

De 29-jarige man reed zaterdagavond iets voor tien uur in de Frezenbergstraat in Zonnebeke de 71-jarige Eliane Cardinael aan. De vrouw werd van haar fiets geslingerd en belandde in de gracht. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed vlak na haar overbrenging in het ziekenhuis. Aanrijder M.V. was op dat moment gewoon thuis. De man pleegde immers vluchtmisdrijf. Via achtergelaten brokstukken wist de politie al snel dat ze zochten naar een BMW. Geen uur na het ongeval werd M.V. al uit z’n bed gelicht.

Rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen

“De man legde een positieve ademtest af”, zegt Johan Lescrauwaet van het parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper. “Op basis daarvan werd zijn rijbewijs ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.” Volgens advocaat Michiel Hoedt was zijn cliënt inderdaad onder invloed van alcohol maar was hij niet dronken. Op last van het parket werd bij V., vader van drie kleine kinderen, ook een bloedstaal afgenomen. Dat zal worden onderzocht op de aanwezigheid van drugs. De resultaten van het bloedonderzoek worden niet in de eerstkomende dagen verwacht.

“Cliënt beseft wat er is gebeurd en heeft veel spijt”

De onderzoeksrechter legde de Zonnebekenaar een aantal strenge voorwaarden op bij z’n vrijlating. Naast de klassieke voorwaarden (zich ter beschikking houden van het gerecht, een vaste verblijfplaats hebben, een job hebben,…) gaat het ook om twee specifieke voorwaarden. Zo kreeg de man een absoluut verbod op alcohol en mag hij ook geen verdovende middelen gebruiken. Michiel Hoedt, de advocaat die de belangen verdedigt van de Zonnebekenaar, begrijpt dat de onderzoeksrechter de voorwaarden oplegt. “Maar het is goed dat mijn cliënt zijn leven opnieuw in handen kan nemen. Hij beseft dat hij een gruwelijke fout heeft gemaakt en veel leed berokkent bij de nabestaanden van het slachtoffer. Daar wil hij zich uitgebreid voor verontschuldigen. Dat hij bijzonder veel spijt heeft, is duidelijk. Ook hij zal moeten leren leven met wat er is gebeurd.” M.V. verliet als een vrij man de rechtbank. Hij wou geen commentaar geven.

“Ik zou een tweeloop kunnen nemen en naar zijn huis hier wat verderop trekken”, zegt de 69-jarige man van het slachtoffer. “Maar ik heb vertrouwen in het gerecht.”