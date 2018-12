Maison Julie viert tiende verjaardag Christophe Maertens

13 december 2018

De bloemenzaak Maison Julie, gelegen langs de Dikkebusseweg in Dikkebus, viert haar tiende verjaardag. Klanten krijgen dit weekend een korting van tien procent in de winkel. “Wij verzorgen onder meer de bloemen op huwelijksfeesten”, zegt zaakvoerster Julie Vanneste (31). “Dat gaat van de bloemen in de kerk tot in de feestzaal.” Zo fleurden Julie en haar drie medewerkers het huwelijksfeest van Maarten Breckx, sportanker bij VTM, met bloemen op. “We doen ook buitenfeesten en op dit moment van het jaar vooral kerstversieringen. Maar de mensen kunnen natuurlijk gewoon een bloemstuk kopen in onze winkel.” Julie vindt het geen probleem dat haar zaak zich in Dikkebus bevindt. “Mensen vragen mij soms waarom ik mij niet in Ieper vestig, maar de klanten vinden mij wel. Vooral de mond-tot-mondreclame en de sociale media doen het wel.” Julie werkte na haar studies nog een zestal maanden in twee bloemenzaken in Kortrijk, maar besloot al snel een eigen zaak uit de grond te stampen.