Maatregelen op koerszondag 17 maart 2018

Op 25 maart is het koerszondag in Ieper en daarom werd een aangepast verkeersreglement in het leven geroepen. Die dag is er onder meer de Kattekoers, de Grote Prijs André Noyelle en Gent-Wevelgem. Daardoor zullen de sporthallen en het zwembad moeilijk bereikbaar zijn. Aan de sportclubs wordt gevraagd te parkeren op de grote parking van Picanol. De parkings aan het voetbalstadion, de sporthallen, de Fenix en de randparking zijn voorbehouden voor alle wielerwedstrijden in het kader van Gent-Wevelgem. Tussen 4 en 19 uur zal er een totaal verkeersverbod gelden in een deel van de Rijselstraat, de Neermarkt, op de Grote Markt, in de Menenstraat en de Diksmuidestraat. Tussen 7 en 16 uur geldt er ook een totaal verkeersverbod in de Picanollaan, Leopold III-laan en Hoornwerk. Daarnaast zal ook een groot deel van de binnenstad afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. In een pak straten is er een parkeerverbod. Meer info op de website van de stad. (CMW)