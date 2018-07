Maansverduistering in Astrolab 25 juli 2018

02u44 0

Het Astrolab in Ieper volgt in de nacht van vrijdag op zaterdag de totale maansverduistering. "Bij een totale maansverduistering beweegt de maan zich door de schaduw van de aarde", klinkt het. "Daardoor kan er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlakte vallen en is de maan veel donkerder dan normaal." De sterrenwacht is om 21 uur open die avond. Het Astrolab heeft in augustus nog andere zaken op het programma staan. Zo worden er op 1 augustus waterraketten gebouwd, een activiteit voor kinderen van 6 tot 8 jaar. De avonden van 3 en 4 augustus kunnen er sterren worden waargenomen op de sterrenwacht. Op 10 en 11 augustus zijn vallende sterren te spotten. Daarnaast kan je elke zondagnamiddag van 14.30 tot 17.30 uur op de sterrenwacht terecht om de zon waar te nemen, als het mooi weer is tenminste. (CMW)