Maak kennis met duurzame koffietriporteur 20 juni 2018

02u47 0 Ieper 'Hoe sterk is de eenzame fietser?', vroeg Boudewijn de Groot zich af. In Ieper zullen velen zich de voorbije jaren die vraag hebben gesteld, telkens ze Stephen Quintens zagen voorbijrijden met zijn loodzware triporteur.

Door weer en wind trekt Stephen er nog steeds op uit om op markten en evenmenten zijn 'Slowwings'-koffie aan de man te brengen. Maar sinds kort kost het hem heel wat minder bloed, zweet en tranen om op zijn bestemming te geraken, dankzij de leerlingen van het Technisch Atheneum Ieper.





Samen met hun leerkrachten stelden zij een elektrische 'pushtrailer' samen, om het 'duurzame koffie'-project van Stephen een duwtje in de rug te geven. "Voortaan rijd ik rond met een elektrische duwkar met zonnepaneel, motor, batterij, verlichting, USB-opladers, stopcontacten,... Kortom, te veel om op te noemen. En omdat de pushtrailer voor 90 procent vervaardigd werd uit gerecycleerde materialen, is hij bovendien superduurzaam. Het concept is zo goed uitgedacht dat het team 'duurzame energie' van het Atheneum er een award mee in de wacht sleepte op de beurs Technoboost in Kortrijk", aldus de koffiebarista. Wie de bijzondere kar van Stephen van dichtbij wil bewonderen, kan hem elk weekend terugvinden op de zaterdagmarkt, ter hoogte van de bushalte op de Grote Markt van Ieper. (DCH)