Lyceum Ieper zet in op vernieuwend onderwijs met twee leerkrachten voor een klas: “Om kinderen goesting te geven om te leren, gaan we op zoek naar manieren die nauw aansluiten bij hun interesses” Christophe Maertens

02 april 2019

09u29 0 Ieper Het Ieperse Lyceum krijgt van de Koning Boudewijnstichting drieduizend euro steun voor het project ‘de leertuin’. Bij dat experiment staan twee leerkrachten voor de klas om vakoverschrijdend te werken. “Om kinderen goesting te geven om te leren en blijven leren, gaan we op zoek naar manieren die nauw aansluiten bij hun interesses.”

Het Lyceum in Ieper diende het dossier ‘Bruggen slaan tussen en over vakken heen’ in na een oproep van de Koning Boudewijstichting voor vakoverschrijdende leerprojecten. “We werken in het eerste jaar met vier klassen in ‘de leertuin’. Dat wil zeggen dat groepen voor bepaalde vakken een flexibel uurrooster hebben. Leerkrachten kunnen zo makkelijker vakoverschrijdende projecten organiseren, maar ook elkaars afwezigheid – bij ziekte of nascholingen - opvangen”, legt directeur Hilde Uytterschaut uit.

“Vanzelfsprekend blijft de traditionele manier van lesgeven het vertrekpunt”, zegt leercoördinator Griet Van Eenhooge. “De leerdoelen blijven op de eerste plaats komen en het blijft de bedoeling om jongeren kennis bij te brengen. Om jongeren goesting te geven om te leren en blijven leren, gaan we op zoek naar manieren die nauw aansluiten bij hun interesses. Dat doen we door te ‘co-teachen’, wat wil zeggen dat we met twee leerkrachten voor de klas staan en waar mogelijk ook over vakken heen samen te werken.”

Leertuin

In ‘de leertuin’ maken de leerlingen bijvoorbeeld eerst kennis met elkaar in het Nederlands en in het Frans. “In die vakken komen dezelfde leerplandoelen voor. Dat is een win-win voor de leerlingen en voor de leerkrachten. De nieuwe leerplannen, vanaf september 2019, maken het makkelijker om te zien voor welke doelen je met collega’s van verschillende vakken kunt samenwerken.”

Door vaker met twee voor de klas te staan, kunnen we maximaal onze eigen talenten en kennis inzetten. De samenwerking met leerkrachten uit andere vakgebieden leidt bovendien vaak tot nieuwe inzichten Leerkracht Katrien Hauspie

In ‘de leertuin’ leren niet alleen de leerlingen, ook de leerkrachten steken er iets van op. “Vakoverstijgend werken, heeft ook voor de leerkrachten een meerwaarde”, beseft leerkracht Katrien Hauspie. “Door vaker met twee voor de klas te staan, kunnen we maximaal onze eigen talenten en kennis inzetten. De samenwerking met leerkrachten uit andere vakgebieden leidt bovendien vaak tot nieuwe inzichten. Doordat we in de leertui’ meer in team werken, delen we de verantwoordelijkheid over het leerproces van leerlingen. Daardoor is er meer samenwerking en overleg.”

Infoweekend

Alle 12-jarigen en hun ouders die meer willen weten over het vernieuwend onderwijs in het Lyceum zijn welkom op het infoweekend op vrijdag 26 april van 17.30 tot 20.30 uur en zaterdag 27 april van 9 tot 12 uur. “We zetten de deuren open en informeren je graag over onze nieuwe en boeiende eerste graad”, besluit de directeur. “We starten vanaf dan ook onze inschrijvingen. Een rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.” Meer info op www.lyceumieper.be.