Louis en Juliette vieren briljanten huwelijk 18 juli 2018

Louis Lens en Juliette Brouwers hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Louis werd geboren in Dottenijs op 2 juli 1927, Juliette werd geboren in Ieper, een jaartje later. Ze huwden in Ieper op 6 juli 1953.





Beroepshalve was Louis ambtenaar bij de dienst voor onderhoud der staatsgebouwen, Juliette deed het huishouden en had haar handen vol met de opvoeding van hun vijf kinderen. Ondertussen zijn er ook al elf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Door het Ieperse stadsbestuur werden ze dan ook op passende wijze gehuldigd.





