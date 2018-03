Loopgraaf ontdekt maar meteen ook weer ontmanteld BIJZONDERE VONDST OP WERF BELLEWAERDE AQUAPARK CHRISTOPHE MAERTENS

13 maart 2018

02u37 0 Ieper Archeologen hebben op de werf van Bellewaerde Aquapark een Duitse loopgraaf blootgelegd. De loopgraaf werd intussen al ontmanteld en is dus alweer verdwenen. "De taak van archeologen is registreren en archiveren", zegt archeoloog Simon Verdegem. "Alles bewaren zou handenvol geld kosten en is bovendien gewoon onmogelijk."

Op een parking van Bellewaerde zijn momenteel de voorbereidende werken bezig voor een gloednieuw waterpretpark. Bellewaerde Aquapark opent de deuren in het voorjaar van 2019. Vorige week vrijdag al werd het archeologische vooronderzoek volledig afgerond. Veel raakte daarover niet bekend, maar Steve Denys uit Poelkapelle postte wel een foto op Facebook van een Duitse loopgraaf. De man werkt bij Dovo en ging vaak langs op de site om gevonden munitieresten op te halen. Ook vorig week was dat het geval. "Ik zag de loopgraaf liggen en nam er een foto van. Samen met mijn collega's kreeg ik van de archeologen wat uitleg over wat er daar tijdens WOI allemaal is gebeurd", aldus Steve. "Toen we een dag later opnieuw ter plaatse kwamen, lagen de planken van de loopgraaf al op elkaar en was alles al verdwenen."





Het verdwijnen van de loopgraaf bezorgde Steve gemengde gevoelens. "Ik weet dat het niet anders kan, maar het is wel jammer", klinkt het. "Als je weet dat er op die plek 100 jaar geleden mensen in de modder lagen en stierven, dan stel je daar wel vragen bij. Nu plaatsen ze daar iets nieuws dat voor ons plezier moet zorgen." De man heeft niet de bedoeling om de bouw van het aquapark te saboteren. "Nee, ik wil gewoon tonen wat hier allemaal is gebeurd. Ik denk vaak dat er meer buitenlandse interesse is dan interesse uit ons land. Het is mijn bedoeling om ook mijn vrienden eens bewust te maken van de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld."





Bellewaerde Ridge

Attractiepark Bellewaerde is gebouwd op Bellewaerde Ridge, waar tijdens WOI fel werd gevochten. "Archeologie is sowieso een beetje een vernietigende wetenschap", legt archeoloog Simon Verdegem uit. "Als je wil weten hoe de loopgraaf in elkaar steekt, moet die helemaal worden ontmanteld. Het is vooral de bedoeling om alles te registreren en te archiveren." De archeoloog merkt op dat het onmogelijk is om alles te bewaren. "Dat hout heeft 100 jaar geen zuurstof en plots komt alles bloot te liggen, waarop het verrottingsproces onmiddellijk weer begint. Je kan dat niet meer tegenhouden, enkel vertragen, maar dat kost heel veel geld."





Procedure gevolgd

Woordvoerder van Bellewaerde An De Ridder legt uit dat alle regels in acht werden genomen. "We hebben de procedure gevolgd en overleg gepleegd met de bevoegde instanties. Daarop werd een archeologisch bureau aangesteld. De archeologen hebben een aantal zaken opgegraven en dat werd gedocumenteerd. De vondsten zijn natuurlijk geen verrassing, gezien de geschiedenis. Na het afronden van het onderzoek werd de site helemaal vrijgegeven en nu begint de volgende fase van de werken."