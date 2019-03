Loopclub De Stresskikkers is razend: “Twee dagen na zwerfvuilactie weer blikjes in de graskant” LBR

26 maart 2019

16u09 0 Ieper “Enkele dagen na onze zwerfvuilactie hebben we weer blikjes in de graskant gevonden. Ik hoop dat de vervuilers eens betrapt worden”, zucht Pascal Demuynck van loopclub De Stresskikkers uit Elverdinge.

De grote zwerfvuilacties van IVVO afgelopen zaterdag bracht heel wat vrijwilligers en verenigingen op de been om de straten proper te maken. “Als loopclub lopen we graag in propere straten. We waren dan ook trots dat we zaterdagmiddag een deel van de Elverdingse wegen vrij van zwerfvuil hadden gemaakt. Met zestien leden waren we de straat op getrokken. Het is niet te geloven wat we allemaal vonden. We hebben genoeg Duvelflesjes gevonden om vier bakken te vullen. We hebben zelfs slachtafval in de Reningestraat gevonden”, vertelt Pascal Demuynck van De Stresskikkers.

“Enkele dagen later konden we het dan ook niet geloven dat we opnieuw blikjes, petflessen en spuitbussen vonden in de graskant. Het begon al in de Boezingestraat, opgeruimd door de Landelijke Gilde van Elverdinge. In de Reningestraat vonden we bierblikjes. Dit kunnen we echt niet geloven. Is er dan geen greintje respect voor het werk dat we gedaan hebben? Zijn er dan echt mensen die lachen met ons terwijl we langs de weg en in de grachten kruipen om hun afval op te ruimen? Ik woon zelf in de Boezingestraat en heb er al aan gedacht een camera in de straat te hangen om vervuilers te betrappen. Ze moesten zich schamen en ik hoop dat ze eens gepakt worden.”