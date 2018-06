Lof voor groene wagen KTA-leerlingen, maar geen 1ste plaats 12 juni 2018

"Ik ben zeer tevreden." Leerkracht Wim Pauwels is vol lof over zijn team van elf KTA-leerlingen dat deelnam aan de Greenpower Race in het Engelse Goodwood. Ze deden dat met een zelfgebouwde groene wagen.





In het Engelse Goodwood vond afgelopen weekend de Greenpower Race plaats. Daarbij wordt door scholen tegen elkaar geracet met een zelfgebouwde elektrische wagen. Aan de wedstijd namen zo'n 700 Britse teams deel en 35 buitenlandse ploegen. Het KTA van Ieper stuurde als enige Belgische school een team: de elf leerlingen van de 2de graad elektrische installaties de enige Belgische ploeg. "Winnen deden we niet, maar we kregen wel de prijs van beste nieuwkomer", aldus de leerkracht. "Het was een zeer mooie ervaring voor elk van ons." Enkel de kwalificatieritten verliepen wat moeizaam. "Maar na wat gesleutel kregen we onze wagen in orde en konden we volop deelnemen aan de wedstrijd. Daar behaalden we toch topsnelheden van 70 kilometer per uur. Sommige teams doen al wel langer mee en verbeterden hun auto steeds opnieuw in de loop van tijd. Ook wij zullen nu uit wat we hebben geleerd aanpassingen doen. Wel kregen we pluimen voor de design van onze bolide, wat wel leuk was." De leerlingen en de begeleidende leerkrachten vatten gisteren de terugreis naar België aan. "Moe, maar tevreden", klinkt het nog. (CMW)