Locomotiefrunners steunen drie goede doelen

De Lokomotiefrunners verdelen de opbrengst van de kerstrun over drie goede doelen. De Fonkel en het Sint-Maartens Ommegang Comité Ypres (SMOCY) kregen elk 2.500 euro. De Fonkel zorgt voor de individuele begeleiding van mensen met jongdementie. Het Sint-Maartens Ommegang Comité Ypres is bij het grote publiek vooral gekend voor de jaarlijkse organisatie van de intrede van Sint-Maarten in het centrum. De vzw Vondels , die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, ontving 3.000 euro.





