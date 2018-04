Locomotiefrunners leggen voor de 12de keer een 'start-to-run' in 04 april 2018

02u29 0

De Locomotiefrunners zijn voor de twaalfde keer gestart met een 'start-to-run'. De eerste keer gebeurde dat in 2006 en wat eerst aarzelend van start ging, kreeg in 2011 zelfs meer dan 90 deelnemers.





In 2012 werd dan de club De Locomotiefrunners opgericht, nu kunnen er elk jaar zo tientallen dames en heren starten met lopen. Hier zien we de groep die het dit jaar zal proberen.





(EFW)