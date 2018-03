Locomotiefrunners blikken tevreden terug op 2017 02 maart 2018

Op 23 februari verzamelden de Lokomotief-runners in zaal Sint-Maartenskring in Ieper. Dat deden ze dit keer niet voor de vrijdagse looptraining, maar voor hun nieuwjaarsfeest. Er werd op het nieuwe jaar en ieders sportieve toekomstplannen geklonken, maar ze keken ook achterom, want ook het jaarverslag 2017 werd voorgesteld. Hieruit blijkt dat er 67 nieuwe leden de weg naar de loopclub vonden. Op 31 december 2017 klokte de club op 194 leden af. Dat zijn er uiteindelijk 9 meer dan vorig jaar. De club bestaat uit 79 mannen en 115 vrouwen. 101 leden namen ooit aan een sessie "Joggen voor Beginners" deel. Dit is trouwens opnieuw het eerste doel van de club voor 2018. De nieuwe sessie start op maandag 19 maart. Interesse? Stuur een mailtje naar roland.outtier@gmail.com. Bovendien startte de club al met de voorbereidingen om op 21 december 2018 de Ieperse binnenstad voor de zesde maal een onvergetelijke Colora Santa Claus Run te bezorgen. Hiervoor kan je nog steeds een dossier indienen om als goed doel in aanmerking te komen.





(EFW)