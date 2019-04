Litouwer jaar na inbraak bij BMW-garage opgepakt LSI

05 april 2019

18u06

Bron: LSI 0

Precies één jaar nadat bij BMW-garage Monserez in Ieper is ingebroken, is een verdachte man uit Litouwen opgepakt en aangehouden. De inbraak gebeurde in de nacht van 5 op 6 februari 2018. Het onderzoek kon een 29-jarige Litouwer zonder gekende verblijfplaats in ons land identificeren. De man stond geseind maar het duurde tot 6 februari 2019 vooraleer E.K. opgepakt kon worden. De raadkamer van Ieper verlengde vrijdag zijn aanhouding en verwees meteen de zaak naar de rechtbank. Vermoedelijk pleegde E.K. de inbraak samen met andere kompanen maar die konden niet geïdentificeerd worden. In de garage ging de bende er met navigatiesystemen, consoles en airbags vandoor.