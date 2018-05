Liefst 4.648 wandelaars voor 100 km van Ieper 15 mei 2018

De wandeltocht '100 km van Ieper', een driedaagse wandeltocht, eindigde zaterdag.





"4.648 wandelaars namen deel aan de 100 km en dat zijn er een 870-tal meer dan vorig jaar", zegt Thierry Buseyne van de organisatie. "We hadden even gevreesd dat mensen zouden afhaken doordat de 100 km uitzonderlijk donderdag begon, omwille van de Kattenstoet, maar de veranderingen hebben niemand tegengehouden. Het was stralend wandelweer en alles is prima verlopen."





De wandelaars konden kiezen uit omlopen van 6, 10, 15, 20 en 30 km. Op zaterdag stonden de tochten in het teken van '100 jaar Groote Oorlog'. De site Hooge Crater en het Polygoonbos in Zonnebeke zaten in het parcours voor de 20 en 30km-stappers.





(LBR)