Lichtjes voor overleden kindjes Wereldlichtjesdag brengt rouwende families bijeen

Christophe Deconinck

09 december 2018

21u41 0 Ieper “Bij familieleden en vrienden die een kind verloren, is meest gestelde vraag: Waarom? Waarom ben je niet vroeger naar huis gekomen? Waarom mocht je niet eens geboren worden? Waarom droeg je je gordel niet ? Allemaal vragen waar we geen antwoord op weten. En zelfs als er antwoorden zouden zijn: ze helpen niet om het gemis van een kind op te vangen“, aldus Laurette Louwyck van het huisvandeMens van Ieper, die samen met haar collega’s op zondagavond 50 mensen ontving in het kader van Wereldlichtjesdag.

Op Wereldlichtjesdag worden alle overleden kinderen ter wereld herdacht. Samen ontstaken ze om 19 uur tientallen lichtjes, als teken dat ze de kinderen die niet langer hier zijn, nooit zullen vergeten. Dat gebeurde wereldwijd op hetzelfde tijdstip. “Een fractie van onoplettendheid, een verkeerd ingeschat manoeuvre door een tegenligger, het zijn futiliteiten met loodzware gevolgen. We zijn jammer genoeg niet in staat om het verleden te veranderen. Daarom staan we hier. Om dat verleden weer actueel te maken. We laten de aanwezigen vandaag in de kou staan, letterlijk. In de figuurlijke zin van het woord doen we dit allerminst en omarmen we hen met onze warmte. ‘Omwarmen’ zou je kunnen zeggen. We trotseren de kilte om ons te warmen aan aanwezigheid en verbondenheid.”

Hethuisvandemens werkte hiervoor samen met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. Na het herdenkingsmoment werd nog wat nagepraat bij een warm winterdrankje.