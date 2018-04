Lia maakt viergeslacht compleet 24 april 2018

02u27 0

In de Kalleputstraat 8 in Voormezele hebben we een mooi viergeslacht op de foto gezet. Lia Vandecandelaere werd geboren op 23 november 2017.





Haar mama is Marion Bostyn (30). Chantal Doolaeghe (56) woont in Loker. De fiere stammoeder is Antoinette Clynckemaillie, zij is 74 jaar en woont eveneens in Loker.





(EFW)