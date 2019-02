Lezing over Belgische militairen in Hollandse interneringskampen in WO I Christophe Maertens

07 februari 2019

13u47 0 Ieper Geert Laporte en Liek Mulder geven op vrijdag 8 maart een lezing over Belgische militairen in Hollandse interneringskampen in WO I.

“Na de val van Antwerpen in oktober 1914 zijn vierduizend Belgische militairen naar het neutrale Nederland gevlucht”, zeggen de organisatoren van de lezing . “Daar werden ze ontwapend en in kampen opgesloten. Zo ontsnapten ze aan de Duitse bezetter. De Nederlandse kampen waren echter ook geen pretje. Wel konden de Belgen er een stiel leren of zelfs leren lezen en schrijven.”

Na de oorlog werden de soldaten door het vaderland miskend. Ze kregen geen frontstreep en werden als deserteurs beschouwd. Geschiedkundige Geert Laporte schreef zijn thesis over het leven in de kampen. Liek Mulder is een historica uit Harderwijk, waar een van de grootste kampen lag. Toegangsprijs van de lezing bedraagt acht euro. Inschrijven kan via goo.gl/JVGefa. De lezing vindt plaats op vrijdag 8 maart om 20 uur in de Ieperse bibliotheek in de Weverijstraat 9.