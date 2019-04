Lezing ‘De overlevenden, de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum’. Christophe Maertens

11 april 2019

17u41 0 Ieper Op 25 april om 19 uur geven in het museumcafé in Ieper Martin Schoups en Anton Vrints een lezing over hun boek ‘De overlevenden, de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum’.

“Naar schatting 315.000 van de 355.000 gemobiliseerde Belgische soldaten overleefden de Eerste Wereldoorlog. Na meer dan vier jaar oorlogsgeweld konden ze eind 1918 eindelijk naar huis terugkeren”, vertelt de korte inhoud van het boek. “De overlevenden brengt het bijzondere politieke verhaal van deze teruggekeerde soldaten en schetst hoe de oorlog hun leven voorgoed veranderde. De oud-strijders zouden immers geen genoegen nemen met een eenvoudige terugkeer naar hun vooroorlogse bestaan. Ze waren ervan overtuigd dat ze vanwege hun oorlogsinspanning erkenning verdienden én dat ze een belangrijke, nieuwe rol te spelen hadden in de Belgische samenleving. Als overlevenden voelden de oud-strijders ook een morele verplichting ten aanzien van hun gevallen kameraden. Van bij hun terugkeer zouden de oud-strijders zich als een bijzonder aanwezige en strijdlustige groep ontpoppen, die het Belgische establishment zowel in de dorps- als in de Wetstraat regelmatig kopzorgen bezorgde. De geschiedenis van hun gevecht tussen beide wereldoorlogen bleef tot nu toe grotendeels ongeschreven. In dit boek wordt de strijd van de Belgische oud-strijders voor erkenning van hun rechten, sociale rechtvaardigheid en bescherming van hun vaderland weer tot leven gewekt.”

Martin Schoups is historicus en verbonden aan de Universiteit Gent. Hij publiceert onder andere over de Belgische voedselpolitiek na de Eerste Wereldoorlog. Antoon Vrints is hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit Gent en hij publiceert over de sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Wie de lezing wil bijwonen, graag een seintje naar kenniscentrum@ieper.be. Na de lezing wordt er een drankje aangeboden en kan wie dat wil het boek kopen.