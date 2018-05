Leurders proberen landbouwers op te lichten 31 mei 2018

02u36 0

Het buurtinformatienetwerk waarschuwt landbouwers in onze regio voor een koppel leurders dat probeert producten te slijten tegen een abnormaal hoge prijs. Het koppel, zestigers allicht, bezoekt hoeves in de Westhoek en is zeer mondig. Op een bijzonder overtuigende manier proberen ze de bewoners om poetsproducten te verkopen voor poorten, melktanks en andere materialen in inox die gebruikt worden in de landbouw. Wie ingaat op het aanbod, krijgt een factuur gepresenteerd die snel oploopt tot zowat 2.500 euro. Om de bewoners te overtuigen, begint de vrouw zonder vragen spontaan iets te poetsen in de buurt, om de kwaliteit van het product te demonstreren. Het koppel verplaatst zich met een nieuwe grijze Mercedes coupé met speciale velgen. Ze zouden afkomstig zijn uit de buurt van Oudenaarde. De man heeft grijs haar en draagt een bril, de vrouw heeft blond haar. De politie raadt aan om niet in te gaan op hun verkooptrucs. (VHS)