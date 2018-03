Lente op komst, krokussen in bloei 14 maart 2018

Op enkele plaatsen in de stad Ieper is het duidelijke bewijs te zien dat de lente op komst is: de vele blauwe en witte krokussen die al volop in bloei staan.





Dat is bijvoorbeeld het geval op de rotonde aan de Lange Torhoutstraat met de Basculestraat, in de buurt van het openzwembad. "We planten normaal 10 à 12 bollen per vierkante meter en daarvan zien we nu wel een heel mooi resultaat", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V).





(CMW)