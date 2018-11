Leeuwen houden weer de wacht ONTHULLING LOKT MASSA VOLK NAAR MENENPOORT CHRISTOPHE MAERTENS

06 november 2018

02u28 1 Ieper In Ieper werden gisteren de replica's van de Leeuwen van de Menenpoort plechtig onthuld. Het stadsbestuur had de inwoners van de stad opgeroepen om de ceremonie massaal bij te wonen, wat ook gebeurde. "Een historische dag", klonk het bij Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association.

De twee stenen leeuwen met het Ieperse wapenschild stonden in de negentiende eeuw aan weerszijden van de trap van de Lakenhalle.





Daarna verhuisden ze naar de stadswallen ter hoogte van de middeleeuwse Menenpoort. Tijdens de oorlog moeten ze een vertrouwd gezicht geweest zijn voor veel soldaten, want de Menenpoort was de enige doorgang naar het front. Na de Eerste Wereldoorlog werden ze door de stad aan de Australische overheid geschonken. De leeuwen werden ondergebracht in het Australian War Memorial in Canberra. Na restauratie in de jaren tachtig vormen ze de schildwachten van het herdenkingsmonument. In 2017 kwamen de leeuwen op initiatief van de Belgische en Australische regering tijdelijk terug naar Ieper voor de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Na een jaar werden de leeuwen opnieuw ingescheept richting Canberra. De Australische voormalige minister voor Veteranenzaken Dan Tehan kondigde aan dat zijn land twee replica's zou schenken aan de Vredesstad.





3D-scans

De firma Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster vervaardigde de replica's. In een eerste fase werden de leeuwen op basis van 3D-scans van de originelen met een 3D-freesmachine uit grote steenblokken gehouwen. Daarna werden ze manueel door steenkappers afgewerkt. De replica's wegen ongeveer 1.200 kilogram per stuk en zullen op de stenen sokkels worden gezet waar ook de originele beelden in 2017 stonden. Burgemeester Jan Durnez (CD&V) bedankte gisteravond de vele mensen die de plechtigheid kwamen bijwonen. "Ik kom wel regelmatig naar de Menenpoort, maar deze avond kom ik inderdaad speciaal voor de onthulling van de leeuwen", aldus Ieperling Paul Buylaert (68). "Ik kende de geschiedenis van de leeuwen, want het was de laatste jaren wel wat te volgen in de media." Paul vindt het in ieder geval nuttig dat er nog altijd plechtigheden zijn om de oorlog te herdenken. "Het blijft nuttig om de jongere generatie erop te wijzen dat er andere tijden zijn geweest."





Documentaire

Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, sprak van een historische dag.





"Net als de leeuwen is de Last Post Association onlosmakelijk verbonden met de Menenpoort." Na de ceremonie werd op een groot scherm een 45 minuten durende Engelstalige documentaire getoond over de terugkeer van de originele stenen leeuwen vanuit Australië. Daarna vond nog de dagelijkse Last Post plaats met een ceremonie voor twee onbekende soldaten uit WO I. Mensen die de volledige geschiedenis van de leeuwen willen kennen, kunnen een uitgebreide brochure downloaden via www.menenpoort-leeuwen.be