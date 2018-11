Leerlingenraad VTI boordevol plannen 07 november 2018

De veertien leerlingen in de leerlingenraad van het Ieperse VTI zijn helemaal klaar voor een nieuw schooljaar. De leerlingenraad vergadert elke drie weken en heeft inspraak in bepaalde beslissingen van de directie, maar doet ook zelf voorstellen. Zo is de school dit schooljaar begonnen met het renoveren van de fietshaken en is er op vrijdag muziek op de speelplaats. De leerlingenraad organiseert ook activiteiten zoals een ontbijt voor de leerkrachten op de 'dag van de leerkracht' en een dag vol activiteiten op de 'dag van de jeugdbeweging'. En er zijn nog grote plannen, zoals een festival en een quiz voor de leerlingen.





(EFW)