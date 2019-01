Leerlingen VTI werken mee aan bouw eerste buurthuis Gemeenschapscentrum De Druppel verrijst in nieuwe woonwijk De Vloei Christophe Maertens

28 januari 2019

16u04 0 Ieper

De stad Ieper is begonnen met de bouw van een eerste buurthuis. Dat zal verrijzen in de nieuwe woonwijk De Vloei. Aan het project werken ook leerlingen van het VTI mee. “Het huis zal het sociaal contact onder de wijkbewoners stimuleren.”

In de nieuwe woonwijk De Vloei, tussen de Zonnebeekseweg en de Meenseweg, is de bouw van De Druppel gestart. “De Druppel wordt het eerste gemeenschapshuis in onze stad”, zeggen schepenen Philip Bolle (sp.a) en Valentijn Despeghel (sp.a). “Het buurthuis kan gebruikt worden voor workshops, bijeenkomsten, vergaderingen of festiviteiten. We hopen echter dat de wijkbewoners zelf zullen beslissen wat ze met het huis gaan doen. Het initiatief moet vanuit de wijk komen. Later kunnen eventueel aanpalende wijken er ook gebruik van maken.”

Bewoner Piethein Claeys is in ieder geval positief over het initiatief. “Ik woon hier sinds afgelopen september. In de plannen stond dat er een buurthuis zou komen. Als mensen hier kunnen samenkomen, zal dat het sociaal contact in de wijk stimuleren. Hier kun je je buren echt ontmoeten, terwijl dat anders niet altijd even makkelijk is.”

Ecologische bouw

De Druppel wordt 130 vierkante meter groot. Het pand krijgt, naast een centrale ontmoetingsruimte, toiletten en een kleine keuken. Het wordt een passief gebouw met een warmtepomp als verwarmingsinstallatie. Zonnepanelen zullen het gebouw van stroom voorzien. Daarnaast spoelen de toiletten door met regenwater en werkt de verlichting met LED-lampen. De ruwbouw bestaat uit een houtskelet gevuld met ecologische papiervlokken. “Nog duurzamer bouwen kan amper”, klinkt het.

VTI werkt mee

Opmerkelijk is dat aan het project leerlingen van het VTI van Ieper meewerken. “Duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw heeft ons gevraagd mee te helpen bouwen”, zegt Rik Robaeys, verantwoordelijke voor de afdelingen Hout en Bouw. “Het is niet de eerste keer dat we buiten de school een opdracht aannemen, maar het is wel de eerste keer dat we kunnen meewerken aan een duurzaam project. Het voordeel is dat je hier echt ziet hoe het in de praktijk eraan toe gaat, iets wat op school niet altijd mogelijk is. De leerlingen van het zevende jaar Hout en zevende jaar Bouw kunnen volledige dagen worden ingezet. Het is zelfs mogelijk om de scholieren ’s avonds wat langer aan de slag te houden. Die uren krijgen ze dan natuurlijk gecompenseerd.”

Buitenlandse interesse

Het gemeenschapshuis past volledig in de duurzame wijk. “De Vloei is een autoluwe buurt dankzij slimme verkeersingrepen. Er is extra plaats voor groenzones, boomgaarden, rustige hoekjes, waterpartijen en grachten”, klinkt het bij de stad. “De grote troef van de wijk van is de centrale ligging op amper anderhalve kilometer van de Grote Markt. Alles samen komen er 250 woningen. Ongeveer de helft van de kavels is al vergund. Er is dan ook veel interesse voor de woonwijk. Volgens het stadsbestuur zijn er al delegaties uit Zweden en Frankrijk naar de woonwijk komen kijken.