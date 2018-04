Leerlingen VTI tonen wat ze kunnen tijdens Vlaamse Houtproef 20 april 2018

02u44 0 Ieper In totaal hebben gisteren over heel Vlaanderen een 800-tal leerlingen deelgenomen aan de Vlaamse Houtproef, een leerlingenproef waar techniek en vakkennis centraal staat. Ook in het VTI van Ieper namen leerlingen deel aan de test.

"Het is de bedoeling dat de studenten een werkstuk maken waarvan ze slechts de dag zelf weten wat er precies wordt verwacht", aldus Rik Robaey, leerkracht en afdelingsverantwoordelijke hout in het VTI. "De deelnemers - wij schrijven elk jaar iedere leerling van de afdeling hout in - krijgen een hele dag om hun werkstuk af te werken. Daarna beoordeelt een jury het resultaat. Per provincie gaan de vijf beste naar de volgende ronde."





Even schrikken

Dit jaar was de opdracht een krantenrekje in elkaar steken. "Toen ik het plan onder ogen kreeg, was het wel even schrikken", aldus Yasim Duthieuw (16) uit Zonnebeke, die in het vierde jaar zit. "Maar het bleek minder ingewikkeld dan ik had gedacht. Ik hoop toch op een mooi resultaat, maar ik gun het mijn klasgenoten ook hoor. We zullen zien. Het zou wel mooi staan op mijn curriculum, als ik hier goed zou kunnen scoren, en dat is altijd mooi meegenomen."





Niet alleen in Ieper werd aan de proef gewerkt, ook in onder meer Poperinge en Veurne was dat het geval. Op vrijdag 1 juni zullen de West-Vlaamse laureaten gehuldigd worden tijdens een provinciale prijsuitreiking in Ieper. (CMW)