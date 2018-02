Leerlingen verzorgen haar in voedselbank 01 februari 2018

Het zevende jaar Haarstylist van het Ieperse technisch atheneum (T.A.) werkt één dag per maand als mini-onderneming in de Ieperse voedselbank Het Spoor.





De leerlingen willen het welzijn van de mensen voor wie ze werken verhogen door ze naast voedsel ook verzorging aan te bieden. "De leerlingen uit de richting Haarstylist kunnen er werken in een professionele omgeving, die we er konden inrichten met steun van Lions club Ieper Poperinge. Iedere maand verzorgen ze de mensen die 'Het Spoor' voorstelt. Zij kunnen kiezen voor een nieuwe snit, maar ook een kleuring of een brushing. Het is een mooi verhaal waarbij maatschappelijke betrokkenheid samenkomt met de mogelijkheid om in een 'echt' kapsalon te werken." (CMW)