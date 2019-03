Leerlingen Sint-Jozefsschool belonen automobilisten die zich aan snelheidslimiet houden Christophe Maertens

26 maart 2019

18u34 0 Ieper Leerlingen van de lagere school Sint-Jozef op de Meenseweg in Ieper hebben dinsdag automobilisten beloond die zich aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur hielden. “Met deze actie willen we onze vraag voor een veilige schoolomgeving actueel houden.”

In het verleden waren er al verschillende acties voor een veiliger schoolomgeving. Volgens de school en de ouderraad zijn de Meenseweg en de kruispunten in de buurt op zijn minst voer voor discussie. Onlangs was er nog een actie voor meer oversteekplaatsen in de buurt. Ook de gebrekkige infrastructuur en de smalle voetpaden zijn een discussiepunt. “Vandaag (dinsdag, nvdr) hebben we samen met de politie opnieuw actie gevoerd”, zeggen leraressen Noor Dedrie en Mieke Gille van het vijfde leerjaar. “Voor de school geldt een zone 30 en automobilisten die zich daar aan hielden, kregen een beloning. Van de leerlingen kregen ze een lachende smiley die ze aan hun achteruitkijk spiegel konden hangen. De mensen die te snel reden, kregen een bekeuring van de politie. Met deze actie willen we de gevaarlijke situatie van de Meenseweg in de aandacht houden.”

De actie vond op twee tijdstippen plaatsen, tussen 7.45 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.10 uur. Op die momenten is de zone 30 van kracht aan de school.