Leerlingen planten nieuw bos aan op Sint-Jan

21 maart 2019

17u30 0 Ieper Leerlingen van de Vrije Bassischool Sint-Jan planten boompjes en struiken langs de Bellewaerdebeek in Sint-Jan.

“De plek waar we planten, heet het ‘Het Groen Gewad’, een perceel van 30 are langs de Bellewaerdebeek”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “In ‘Het Groen Gewad’ zijn vorig jaar tientallen hoge populieren geveld. De hoge bomen stonden in de weg van de aanvliegroute van de reddingshelikopters naar het Jan Ypermanziekenhuis. De aanplanting die nu door de Dienst Landschap Van Stad Ieper wordt georganiseerd, dient als wettelijke compensatie voor de verdwenen bomen.”

“’Het Groen Gewad’ ligt in een valleilandschap en de inrichting van het natuurgebiedje wordt daaraan aangepast. Langs de beek blijft er ruimte open om bij hoge wateraanvoer de beek te laten overlopen en indien nodig te onderhouden. Hogerop worden er houtkanten aangeplant om de erosie vanuit de hellende akkers hogerop te bufferen, zodat er geen afspoelende grond in de beek terechtkomt. Er komen dus geen hoogstambomen, maar een brede houtkant van streekeigen struiken en kleinere boomsoorten, om in de toekomst niet opnieuw in de problemen te komen met de aanvliegroute”, aldus nog de schepen. Niet alleen donderdag was er een aanplantactie, ook op 26 maart worden er bomen en struiken in de grond gestopt.”