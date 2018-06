Leerlingen maken robotarm die gebarentaal toont 06 juni 2018

02u36 0 Ieper Leerlingen van het zesde jaar Industriële Wetenschappen van het VTI in Ieper maakten een robotarm die gebarentaal kan tonen.

Ze vonden steun bij oud-leerling en professor emeritus Hendrik Van Brussel.





"De leerlingen legden de lat hoog en combineerden hun kennis van wiskundige modellen, mechanica, elektronica en informatica met een fijnmechanisch ontwerp", klinkt het in de technische school. "De robothand voert gebarentaal uit via nauwkeurige bewegingen." De leerlingen zochten hulp voor hun geïntegreerde proef bij een oud-leerling van de school: professor emeritus Hendrik Van Brussel, die ze bezochten het FabLab van de KU Leuven.





Onder de indruk

De prof, die een wereldwijde autoriteit is op vlak van robotica, volgde de afdeling mechanica A2 in het VTI. Daarna studeerde hij voor technisch en burgerlijk ingenieur. De prof was onder de indruk van het werk van de leerlingen.





"Tweedejaars burgerlijk ingenieurs zwoegen aan zo'n concept van de robothand", zegt Van Brussel. "Robots zullen de aard van de jobs veranderen en het belangrijkste wapen daartegen is het technisch onderwijs."





De school zegt trots te zijn op de leerlingen. "Wij gaan volop voor kwalitatief technisch onderwijs om zo vaklui en ingenieurs goed op te leiden", klinkt het.





(CMW)