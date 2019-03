Leerlingen Heilige Familie Ieper geven kinderopvang opknapbeurt Christophe Maertens

21 maart 2019

17u17 0 Ieper In de Vrije Basisschool Nieuwkerke in Nieuwkerke zijn leerlingen van het 4de jaar Publiciteit en Etalage van de Heilige Familie in Ieper de naschoolse opvang aan het opknappen.

“Ons school krijgt regelmatig aanvragen om projecten uit te voeren”, zegt Romina Vlaminck, praktijkleraar in de Heilige Familie. “Nu kwam de vraag van de basisschool in Nieuwkerke om de naschoolse opvang te restylen. Ik werkte daarvoor een ontwerp uit en op basis daarvan gingen we aan de slag. De ruimte bleef sinds de jaren 50 van de vorige eeuw onaangeroerd en kon dus wel een beetje opfrissing gebruiken. Onze leerlingen zijn nu twee weken druk in de weer om alles af te werken.” Het project wordt gezien als een beroepsstage voor de studenten. “Ze ervaren hoe het in de praktijk aan toe gaat. Ze werken de dag door, met een pauze tijdens de middag. Op die manier kunnen ze zien of de job waarvoor ze schoollopen bij hen past. We worden hier wel verwend door de directie van de school, met koffie en soep. Het is in ieder geval een prettige omgeving om te werken.”