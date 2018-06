Leerlingen De Vlam nemen deel aan Technon 05 juni 2018

02u57 0

De leerlingen van het zesde leerjaar van de VLAM-school van Vlamertinge namen deel aan het Technonevenement. Dat was dit jaar gespreid over het hele jaar en in die periode konden de leerlingen kennismaken met alles wat met techniek te maken heeft. Ze leerden al spelenderwijs de geheimen van electriciteit, mechanica en robotica, de ideale voorbereiding voor een STEM-opleiding. Tim Delzeyne leerde zijn team de knepen van het vak over windenergie. De Leerlingen bouwden een windmolen en leerden hoe die energie kon genereren. Een superleuke ervaring voor Jenthe Decleire, Bo Igodt en Lieze Caenepeel.





(EFW)