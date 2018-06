Leerlingen Buitengewoon Onderwijs in rallywagen 27 juni 2018

Zo'n 48 leerlingen van Het Vlot in Ieper, een school voor kinderen van het buitengewoon onderwijs, konden hun hart uitleven tijdens een zogenaamde 'functionele dag' met als thema 'Alles op wieltjes'. "We laten de kinderen kennismaken met mobiliteit", aldus directeur Stefaan Verackx en kleuterleidster Els Six. "Zo kunnen ze op een step rijden, maar ze kunnen ook even meerijden in een legerjeep of in een rallywagen. Tot hun grote vreugde, natuurlijk." De school trok naar de verkeersluwe, nieuwe wijk De Vloei in Ieper. "We zetten jaarlijks een aantal van deze dagen op poten, maar dan telkens met een ander thema." Brain Claeys, die nog aan het recupereren was van zijn deelname aan de Historics, die hij samen met zijn dochter reed, liet de kinderen in zijn auto meerijden. "Ik kreeg de vraag om deel te nemen aan deze dag en was natuurlijk onmiddellijk bereid. Niets is mooier dan bij die kinderen een lach op het gezicht te toveren", aldus de rallyrijder.





(CMW)