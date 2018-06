Ledverlichting voor KSK Vlamertinge 07 juni 2018

Er komt ledverlichting op twee voetbalvelden van KSK Vlamertinge. De vervanging van de oude verlichting werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De raming voor de verlichting komt op 46.827 euro met BTW. Gemeenteraadslid Patrick Benoot (Open Ieper) is tevreden. "Het doet mij plezier dat er een van de belangrijkste wensen van de club wordt ingewilligd", klinkt het. "Dat de stad niet aan alle vragen en verzuchtingen van sportclubs kan voldoen, is te begrijpen. Maar we weten dat ook de staat en de capaciteit van de kleedkamers van KSK Vlamertinge een heikel punt is. Verder hoop ik dat KSK, toch de club van de grootste deelgemeente met heel wat aangesloten spelers, in de nabije toekomst over een kunstgrasveld kan beschikken." (CMW)