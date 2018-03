Leden motorbende blijven langer in cel 31 maart 2018

De raadkamer van Ieper heeft gisteren de aanhouding verlengd van drie mannen, twee uit Ieper en één uit Diksmuide, die eerder deze week werden opgepakt in een groot drugsdossier. Twee van de verdachten zijn lid van Motorclub Red Devils. Ze worden verdacht van handel in verdovende middelen. Bij huiszoekingen, onder meer in het clublokaal van de Red Devils in Leffinge, nam de politie maandag grote hoeveelheden drugs (marihuana, hasj en amfetamines), wapens en geld in beslag. Daarnaast werden verboden wapens aangetroffen, zoals telescopische wapenstokken, boksbeugels en pepperspray. Tijdens de huiszoekingen werden zes personen gearresteerd. Drie verdachten moeten nu dus een maand langer in de cel blijven. Twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden, een derde mocht na verhoor onmiddellijk beschikken. (VHS/LSI)