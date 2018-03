Leden MC Red Devils verdacht van drugshandel 30 maart 2018

03u01 0 Ieper Voor de raadkamer in Ieper verschijnen vandaag drie mannen die in het kader van een onderzoek naar drugshandel werden opgepakt tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie. Twee van hen behoren tot de motorclub Red Devils. Drie anderen werden na verhoor vrijgelaten.

Afgelopen maandag vielen speurders gelijktijdig binnen op vijf adressen in Ieper, Zonnebeke, Jabbeke en Leffinge. De actie kwam er na maandenlang onderzoek naar de handel in drugs. Aanvankelijk spitste het onderzoek, gevoerd door de lokale recherche van de politiezone Arro Ieper, zich toe op één iemand maar naderhand kwamen ook vijf andere verdachten in beeld. Allen, vijf mannen en een vrouw, werden opgepakt. Twee van hen werden na verhoor onder strikte voorwaarden vrijgelaten, een derde mocht onmiddellijk beschikken. Een van de aangehouden mannen is K.G. (25) uit Ieper. Bij de huiszoekingen werden een grote geldsom, een voorraad marihuana en gebruikershoeveelheden amfetamines en hasj in beslag genomen. De speurders vonden ook een grote voorraad verpakkingsmateriaal en andere druggerelateerde spullen. Ook een aantal verboden wapens, zoals telescopische matrakken, pepperspray en boksbeugels werden in beslag genomen. Naar verluidt maken bijna alle verdachten deel uit van de Red Devils Motorcycle Club, een internationale motorclub die in 2002 in Amerika en Zweden werd opgericht en intussen is uitgegroeid tot de grootste officiële supportclub van de Hells Angels. Ons land telt een tiental chapters van de Red Devils Motorcycle Club.





(VHS/LSI)