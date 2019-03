Last Post Association bedankt Jef Verschoore voor samenwerking Christophe Maertens

16 maart 2019

13u59 1

De Last Post Association heeft in Ieper gewezen schepen Jef Verschoore bedankt voor de samenwerking de voorbije jaren.

“We namen we de tijd om Jef Verschoore te bedanken voor de intense samenwerking de afgelopen jaren. Als eerste schepen van de stad Ieper, verantwoordelijk voor de herdenkingsperiode 2014-2018, mochten we steeds rekenen op zijn medewerking aan en zijn aanwezigheid op de vele speciale plechtigheden”, aldus de Last Post Association.

De Last Post Association is de vrijwilligersorganisatie die elke avond de Last Post plechtigheid organiseert onder de Menenpoort.