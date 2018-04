Last Post 31.000ste keer geblazen 05 april 2018



Onder de Menenpoort in Ieper werd gisteren de 31.000ste Last Post geblazen en dat door de volledige ploeg klaroeners. Ook een orkestje met een koor nam aan de dienst deel. Schepenen Stephaan De Roo (CD&V) en Jef Verschoore (CD&V) vertegenwoordigden het stadsbestuur. De Last Post vond op 2 juli 1928 voor het eerst plaats. Drie jaar geleden, op 9 juli 2015, werd de 30.000ste Last Post geblazen. Daarbij werd de herdenkingsceremonie Ode aan de Ode op poten gezet, met Wim Opbrouck als intendant. (CMW)