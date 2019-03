Landschapsfonds Westhoek steunt zeven groene projecten Christophe Maertens

11 maart 2019

20u24 0 Ieper Op dit moment houden zeven projecten een crowdfundingcampagne om een groen project te bekostigen. Landschapsfonds Westhoek past de helft van het bedrag bij. “Het gaat van het langste bloemenlint van West-Vlaanderen tot het laten grazen van een kudde schapen.”

Het Regionaal Landschap Westhoek, dat bomen plant voor een duurzaam landschap, heeft samen met enkele partners een project gelanceerd om natuurprojecten een duw in de rug te geven. “Het Regionaal Landschap Westhoek draagt tot vijfduizend euro bij aan crowdfundingcampagnes voor een groen initiatief in de buurt”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en toekomstig voorzitter van het Landschapsfonds. “Het kan gaan om het uitbreiden van een buurttuin, een groen speelelement om de hoek, een vlindertuin aanleggen of een boomgaard of klein bosje aanplanten.”

Acht initiatieven hebben zich aangemeld voor het project en daarvan werden er zeven weerhouden door een jury. “Wij betalen de helft van het bedrag dat ze nodig hebben voor hun initiatief, op voorwaarde dat ze de andere helft via hun crowdfundingcampagne realiseren.” De projecten gaan van een nieuwe stukje bos nieuw leven in blazen in Veurne, schapen laten grazen in het Galgebos in Ieper, het langste bloemenlint in Houthulst, een tuin voor iedereen in Zonnebeke, een voedselbos in Heuvelland, bomen en heggen aanplanten, ook in Heuvelland en het aantrekkelijker maken van verloren hoekjes in de ‘Vallei van de Wijtschatebeek’.

“Een van de belangrijkste troeven van onze Westhoek is het prachtige landschap”, gaat Vanlerberghe verder. “Niet alleen de overheid is daarvoor verantwoordelijk, ook bewoners kunnen zorg dragen voor dit landschap. Zo willen we creatieve, maar vooral inspirerende ideeën van buurt- en dorpsbewoners ondersteunen.” Meer info op www.voorjebuurt.be/landschapsfondswesthoek.