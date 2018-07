Landbouwer vindt bromfietser (63) levenloos in gracht 30 juli 2018

Langs de landelijke Ouderdomseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus heeft een landbouwer zaterdagmorgen rond acht uur het stoffelijk overschot aangetroffen van een 63-jarige man uit Heuvelland. Het slachtoffer, Roger Lejeune, lag met zijn scooter in de gracht. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar konden niks meer doen. Naar verluidt kampte het slachtoffer met hartproblemen. Meer dan waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de man al rijdend van de weg is geraakt. De Ouderdomseweg was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. De brandweer plaatste een tent boven het stoffelijk overschot. Roger Lejeune laat naast zijn echtgenote Lena Thoré ook drie kinderen (Birger, Lobke en Silke) en een reeks kleinkinderen na. De man werkte als technieker bij weefgetouwenproducent Picanol, maar was al een tijdje met brugpensioen. Hij was, samen met zijn vrouw, lid van wandelvoetbalclub De Klijtesjotters en Okra. Met die laatste beweging ging het echtpaar vorige dinsdag nog mee op daguitstap. (VHS)