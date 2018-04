Landbouwer (88) sterft onder tractor GERARD VERMEERSCH RAAKT NIET TIJDIG WEG MET ROLSTOEL HANS VERBEKE

30 april 2018

02u32 0 Ieper Bij een tragisch ongeval is zaterdag gepensioneerd landbouwer Gerard Vermeersch (88) om het leven gekomen. Dat gebeurde op de hoeve in Elverdinge waar hij samen met zijn vrouw genoot van zijn oude dag. Gerard Vermeersch, die in een rolstoel zit, belandde onder een tractor.

Over de exacte omstandigheden van het dodelijk ongeval op de hoeve langs de Oude Boezingestraat in Elverdinge, deelgemeente van Ieper, is niet veel bekend.





Volgens het Ieperse parket, dat een deskundige ter plaatse stuurde om meer opheldering over het ongeluk te kunnen krijgen, vertoefde Gerard Vermeersch zaterdag kort voor de middag in de onmiddellijke omgeving van een onbemande tractor.





Om nog onbekende reden kwam het landbouwvoertuig plots zelf in beweging. In de buurt lagen ook tientallen houtblokken, afkomstig van een stevige boom. De 88-jarige man, die na een trombose in een rolstoel zit en zo minder mobiel was, kon niet snel genoeg wegraken en belandde onder de tractor.





Gerard Vermeersch stierf ter plaatse, de toegesnelde hulpdiensten konden niks meer voor hem doen.





Het overlijden van de landbouwer brengt een grote verslagenheid teweeg bij zijn familie. Die wilde afgelopen weekend niet reageren. "We zijn allemaal heel erg van slag", zegt zoon Stefan. Het drama met het landbouwvoertuig gebeurde op de hoeve van de zus van Gerard Vermeersch.





Vijf kinderen

Daar trokken het slachtoffer en zijn echtgenote, Yvonne Touquet (80), zowat 25 jaar geleden in om er te genieten van hun pensioen. Voordien had het echtpaar in de Steenstraat een gemengd landbouwbedrijf, dat nu gerund wordt door zoon Stefan. Het echtpaar kreeg vijf kinderen en vijftien achterkleinkinderen.





Dansen

Toen Gerard Vermeersch en Yvonne Touquet na hun leven als landbouwers met welverdiend pensioen waren, kwamen ze opnieuw aan dansen toe, iets wat ze jaren geleden ook altijd met veel plezier hadden gedaan. Af en toe gingen Gerard en Yvonne op reis en ze trokken er ook nog geregeld op uit met de fiets.





Bijna tien jaar geleden, in juni 2008, werd Gerard Vermeersch getroffen door een zware trombose. Nadat hij deze aandoening had gekregen, was hij gedeeltelijk verlamd en zat hij in een rolstoel. Toch probeerde de gepensioneerde landbouwer nog zo actief mogelijk te blijven.





Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden.