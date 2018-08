Laatste keer Muzikale Dinsdagen met School Is Cool 07 augustus 2018

In Ieper vindt op 14 augustus de laatste keer Muzikale Dinsdagen plaats. De organisatoren hebben gezorgd voor een waardige afsluiter. "Headliner op 14 augustus is immers School Is Cool", aldus Wim Vandamme en Bart Devos van het organiserende ri4vos. "De groep won in 2010 met sprekend gemak de hoofdprijs op Humo's Rock Rally en bestormde daarna nagenoeg alle Vlaamse hitlijsten, Afrekeningen of Ultratops met de ene hit na de andere. Live bewezen ze dé partyband bij uitstek te zijn." Voor School is Cool staat Viktor Puype met zijn The Greatest Band In The World op het podium. Om 20 uur is het de beurt aan de Amerikaanse countrybluesband The Reverend Peyton's Big Damn Band.





Afsluiten gebeurt met de mannen van Discobar Galaxie. "Onder de noemer eruit gaan met een knal van jewelste zullen ze ervoor zorgen dat het ten grave dragen van Muzikale Dinsdagen met de nodige grandeur zal plaatsvinden. Bloemen noch kransen, maar dansen-dansen-dansen", klinkt het. (CMW)