Laatste Ieperse OCMW-raad ooit Christophe Maertens

05 december 2018

15u19 0

“Een historische OCMW-raad.” Zo noemde OCMW-voorzitter Marieke Cloet de allerlaatste raad voor maatschappelijk welzijn in Ieper. De OCMW wordt immers geïntegreerd in het stadsbestuur. De raad telde raadsleden, waarbij de voorzitter. Sinds 2001 stond schepen Marieke Cloet aan het hoofd van de vergadering. Acht van de raadsleden waren afgevaardigden van het ondertussen opgegeven kartel CD&V/N-VA. Open Ieper had twee raadsleden en sp.a één. De raadsleden kwamen om de twee weken samen op dinsdag. De Vlaamse Regering besliste eerder om de openbare centra voor maatschappelijke welzijn te integreren in het gemeentebestuur. Het OCMW en het gemeentebestuur hadden tot nu een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Zo was het OCMW bevoegd voor onder meer de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De beslissing om de OCMW-taken naar het gemeentebestuur over te hevelen, moet volgens de Vlaamse Regering op termijn leiden tot meet integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.