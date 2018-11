Laatste beeldjes kunstinstallatie opgehaald 'OEREI' COMINGWORLD MOET KWETSBAAR MILIEUGEBIED VERLATEN CHRISTOPHE MAERTENS

26 november 2018

02u23 0 Ieper Dit weekend konden op het provinciedomein De Palingbeek de laatste beeldjes worden opgehaald van de kunstinstallatie van Koen Vanmechelen. 400.000 kunstwerkjes kregen daarmee een nieuwe bestemming. "De locatie waar de expo tot nu heeft gestaan, zal volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden."

De laatste dag van het kunstproject ComingWorldRememberMe verliep heel rustig. De provincie had ervoor gekozen de resterende beeldjes in bakken te leggen om dan op tafels uit te stallen. Iedereen kon op die manier op zijn gemak een kunstwerkje kiezen en meenemen naar huis. Graaiers zaten er gisteren niet meer bij, want dit keer mochten bezoekers maximum 3 beeldjes meenemen per persoon. De politieman die een oogje in het zeil hield, zag dat het goed was.





Speciale sfeer

Tobie Dhelft uit Veldegem werkt in het dagelijks leven bij de groendienst van de provincie in Beernem. "Er was bij ons een oproep om extra hulp te bieden dit weekend hier in Zillebeke, dus kom ik mijn collega's graag helpen. Hoewel het de laatste dag is, is het opvallend hoeveel mensen er nog vragen stellen aan ons. Ik heb de indruk dat het kunstwerk wel veel betekende voor heel wat mensen. Er waren er in het begin wel die gewoon beeldjes kwamen graaien, maar de meesten tonen wel respect. Er heerst een speciale sfeer hier en ik ben blij dat ik gekomen ben." Tobie neemt ook een beeldje naar huis. "Ik vond er eentje met de naam van mijn dochter Esmee op. Daarnaast neem ik er nog een paar mee voor vrienden die het mij hadden gevraagd."





Klik

"Mijn dochter Moira (11) is hier in de streek op bosklassen geweest en vertelde ons over het project", zegt Jason Verhaeghe uit Brugge, die samen met zijn gezin naar Zillebeke kwam afgezakt. "Toen ik hoorde dat de beeldjes zouden worden verdeeld, stelde ik mijn dochter voor om er eentje te komen halen. Haar vriendinnen sprongen onmiddellijk op de kar en vroeger om er ook voor hen een mee te brengen."





"We wisten dat het de laatste dag was en zijn met opzet nog eens tot hier gekomen", zegt Peter Geirnaert uit Assenede. Peter wil een beeld op het kerkhof plaatsen bij het graf van zijn grootvader. "Die heb ik nooit gekend. Hij is gesneuveld in WOII en ik vind het wel toepasselijk. Ik heb ook een beeldje mee voor thuis en een voor mijn zoon, die ermee mag doen wat hij wil. Vandaar dat ik wat aan het zoeken ben naar een beeldje, ik wil er een 'klik' mee voelen." Er blijven nu nog 200.000 gereserveerde beeldjes over voor verdere verdeling naar verenigingen of andere bestemmingen, na overleg met kunstenaar Koen Vanmechelen.





Milieugebied

'Coming World', het grote ei dat in het midden van de land-art-installatie staat, zal een nieuwe bestemming krijgen in een niet-vergunningsplichtige zone in provinciedomein De Palingbeek en zal een permanent aandenken aan de expo vormen. Waar het ei komt, wordt nog uitgezocht. De locatie waar de expo tot nu heeft gestaan, zal volledig in oorspronkelijke staat hersteld worden. Het perceel ligt namelijk in een kwetsbaar milieugebied, dat bekendstaat als een Habitat-vogelrichtlijngebied. Verschillende soorten vleermuizen, salamanders, muizen, kikkers, kevers en meeuwen vinden er hun onderkomen. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos een tijdelijke en geen permanente vergunning toekende voor de land-art-installatie.





Nest blijft

Vanmechelen's bronzen sculptuur, 'Remember Me', een nest dat bestaat uit uitvergrote kippenpoten dat een fossiele ei omarmt, blijft op zijn huidige locatie. "Aan het fossiele ei werd op woensdag 14 november een USB-stick toegevoegd. Daarop werd de verbinding gemaakt tussen de namenlijst van de slachtoffers van WOI en de makers van de beeldjes. De glazen vitrine met daarin de 600.000 dogtags blijft, samen met Vanmechelens quote 'The future depends on forgotten memories', permanent staan in het WOI-paviljoen aan The Bluff in provinciedomein De Palingbeek. Ook deze dogtags verbinden de slachtoffers van WOI met de makers van de beeldjes", aldus nog de provincie.