Laat je fiets labelen 18 mei 2018

Om fietsdieven te snel af te zijn, plant de Ieperse technische dienst een fietslabelactie. In tegenstelling tot vroeger wordt het rijksregisternummer van de eigenaar niet meer in het frame gegraveerd, maar aangebracht met een zelfklevend label. Het voordeel is dat een teruggevonden fiets sneller kan worden terugbezorgd aan de eigenaar. De fietsen worden gelabeld op woensdag 30 mei van 12.30 tot 16 uur. Vooraf reserveren is noodzakelijk via feestmaterialen@ieper.be of op 057/239.520. Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen. (DCH)