KVK Westhoek verliest trouwe medewerker

Voetbalclub KVK Westhoek verliest met Ludwig Beddeleem (61) uit Poperinge een trouwe medewerker. Hij is onverwacht overleden in Haubourdin in Frankrijk. Ludwig was vroeger medewerker van Blue Star Poperinge. Sinds de alliantie KVK Westhoek was Ludwig een trouwe medewerker in het Crack Stadion in Ieper. "We zullen zijn grapjes aan de ingang missen", klinkt het. Ludwig was de echtgenoot van Jenny Lozie en vader van Davy. De uitvaart vindt plaats komende zaterdag om 10 uur in de St-Bertinuskerk in Poperinge. (DBEW)